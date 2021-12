Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Joe Biden es el anfitrión de la primera «Cumbre por la Democracia», en donde participan líderes y expertos de 110 países. Es la respuesta de Washington a la expansión del autoritarismo. La cita también sirve para tocar temas como la corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos, ambos terrenos en donde se desenvuelven con presteza los autócratas.

Presidente Joe Biden destacó que su Gobierno va a comprometer más de 200 millones de dólares durante el próximo año para garantizar la renovación democrática y los derechos humanos a nivel mundial



Vía @vivoplaynet pic.twitter.com/Hr9lJkY0Bh — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) December 9, 2021

En el encuentro virtual resalta la ausencia de Rusia y China, pero es que son los dos principales miembros de ese club de los chicos malos en donde también participan personajes como el bielorruso Lukashenko, el turco Erdogan, el venezolano Maduro, entre otros. De hecho, por Venezuela estuvo invitado Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente legítimo del país sudamericano.

«Los gobiernos autoritarios están activamente trabajando para sembrar división y desconfianza en las democracias. La crisis que encaramos es real», señaló el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la víspera de la cumbre, en declaraciones que parecen probar que Occidente, finalmente, se ha dado cuenta de la amenaza que significa para su forma de vida el frenético intento de socavar la democracia.

La selección de los asistente a la Cumbre fue controversial. A las no invitaciones de China, Rusia y Turquía se sumó, por ejemplo, la de Hungría, en donde gobierna el ultra-derechista Orbán, a quien Biden ha llegado a llamar «matón». Sí fueron invitados, sin embargo, Filipinas, Polonia y Brasil, cuyos gobierno son de tendencia autoritaria. También Taiwán recibió invitación, a pesar de que China la considera parte de su territorio.

En el caso de Venezuela, Guaidó, en su discurso, aseguró que «seguimos resistiendo por la libertad enfrentando a una de las dictaduras más terribles de la historia, que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo desplazando a más de seis millones de venezolanos ”.

“En mi país fue vulnerada la democracia. En Venezuela, la dictadura condenó al 76% de los venezolanos a vivir en la pobreza extrema, secuestró las instituciones y acabó con el estado de Derecho”, continuó Guaidó.

Y subrayó: “El régimen persigue, encarcela y tortura a la disidencia y por esto es el primer régimen de América Latina investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad”.

Sin embargo, pese a todo, dijo estar convencido de que “se puede salvar a la democracia“ y, con ello, “salvar a Venezuela”. Pero recalcó que “es hora de tomar acciones más concretas”.

Entre ellas, enumeró la importancia de “construir un frente unificado”, “crear mecanismos para proteger a los activistas de derechos humanos” y “apoyar a los Estados receptores de refugiados e inmigrantes”.

Biden, en sus palabras de apertura, apuntó contra los autócratas que “tratan de buscar más poder”. “Lo que vemos indica que estamos en sentido contrario”, señaló; y advirtió que la libertad de expresión “está siendo amenazada a nivel mundial”.

Asimismo, llamó a defender “los valores que nos unen: la libertad de expresión, de prensa y religión”.

“La democracia no es perfecta, pero podemos hacer que sea mejor. Vamos a defenderla en todo el mundo”, expresó.

Guaidó en la Cumbre por la Democracia: "En el caso venezolano, es necesario el compromiso con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad".

Barinas, el centro político venezolano

La «linda Barinas» es un polvorín. Finalmente, la MUD consiguió candidato: Sergio Garrido. Salvo que el CNE se invente que es marciano, como bromeó el propio aspirante a gobernador, será difícil que lo inhabiliten, en vista de que ya fue electo al Consejo Legislativo estadal el pasado 21N. Garrido, líder regional, es también secretario general de Acción Democrática en Barinas. Su candidatura ha logrado no sólo el apoyo de la Unidad sino de factores disidentes como Fuerza Vecinal y de algunos miembros de la Alianza Democrática como Avanzada Progresista (MAS, Avanzada Progresista, Bandera Roja, ProCiudadanos y UPP89). Cambiemos, Soluciones y las tarjetas intervenidas por el TSJ apoyan a Claudio Fermín, quien votó en Caracas el 21N pero ya fue migrado por el CNE a Barinas junto a Jorge Arreaza, el candidato del PSUV.

El AIssami, de salida

Tarek El Aissami, actual ministro del Petróleo y uno de las figuras más poderosas del chavismo, estaría gravemente enfermo, según informe de Reuters. Según la cadena noticiosa, el jerarca chavista dejaría su puesto ministerial a Asdrubal Chávez, actual presidente de PDVSA, al menos temporalmente.

Nicaragua anuncia ruptura de relaciones con Taiwán

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que su país rompió relaciones con Taiwán añadiendo que sólo reconocerá a China. Moncada dijo que «la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino». China siempre ha visto a la isla democrática de 24 millones de personas como parte de su territorio declarando con frecuencia su objetivo de «reunificación», a pesar de que Taiwán nunca ha sido gobernado por el Partido Comunista Chino. Por su parte Taiwán expresó «dolor y pesar» por la noticia y dijo que rompería las relaciones diplomáticas con Nicaragua, detendría la cooperación bilateral y evacuaría al personal del país.

El interminable vía crucis del Barcelona: Eliminado de la Liga de Campeones

El FC Barcelona quedó eliminado de la Liga de Campeones tras caer este miércoles en Múnich ante el Bayern (3-0) en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. La última vez que el FC Barcelona no superó la fase de grupos fue en 2001 y ahora, veinte años después, la historia se repite y lo que no hace tanto parecía imposible, como no ver al Barça en la lucha final por el título, es una triste realidad para su seguidores. Ahora la blaugrana pugnará por la Liga Europa debiendo mejorar sus actuaciones para no quedar fuera también en esta instancia.

Falleció Armando Scanonne, máster de la cocina venezolana

Este jueves la Academia Venezolana de Gastronomía anunció la muerte en Caracas del gastrónomo venezolano Armando Scannone a la edad de 99 años. Scannone, quien también era ingeniero y de padres de ascendencia italiana, fue un referente en la literatura gastronómica del país. En libros como Mi Cocina (1982), Menús de mi cocina (2010), Mi lonchera (2013), entre otros, destacó las bondades de la cocina tradicional. Sus publicaciones fueron muy exitosas y sus recetas, principalmente las de comida navideña, han tenido muchos seguidores por el buen gusto y la calidad de su preparación.

Carlos Paparoni, Premio Campeones Anticorrupción

El dirigente político venezolano Carlos Paparoni fue incluido este miércoles por el Departamento de Estado norteamericano en la lista de ganadores del Premio Campeones Anticorrupción 2021. El premio se otorga a propósito del Día Internacional contra la Corrupción y de la Cumbre por la Democracia, organizada por el presidente Joe Biden.

Pfizer recomienda tercera dosis para detener a Ómicron

Los laboratorios Pfizer y BioNTech recomendaron una tercera dosis de la vacuna anti Covid con el fin de detener la nueva variante del Covid-19, Ómicron, por lo que ambas compañías trabajan en la adaptación de la vacuna, la cual estaría lista en marzo de 2022. Aunque faltan mayores estudios, hasta ahora naciones como Países Bajos o Australia informaron sobre casos de Ómicron en personas completamente vacunadas, pero que mostraron síntomas leves o se encontraban asintomáticas. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que la nueva variante, potencialmente más contagiosa, parece no aumentar la gravedad de la enfermedad.

Washington boicoteará Juegos Olímpicos en China

La Casa Blanca dijo que no se enviará ninguna delegación oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno debido a las preocupaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos en China, aunque los deportistas estadounidenses sí podrán competir y contarán con el apoyo oficial.

China condenó el boicot amenazando con tomar represalias. El vocero del Ministerio de Exteriores Zhao Lijian acusó a Washington de «violar la política en el deporte», añadiendo que el boicot anunciado está «basado en mentiras y rumores». Además amenazó con «medidas firmes» ante la posición de EEUU.

Aplazan juicio de Alex Saab

El juicio al empresario colombiano Alex Saab, que estaba programado para empezar en una corte de Florida el 3 de enero de 2022, fue aplazado por la justicia estadounidense motivado a una apelación que debe determinar si Saab tiene o no estatus diplomático. El régimen de Nicolás Maduro alega que, cuando Saab fue detenido, el colombiano tenía inmunidad diplomática, indicando que desde 2018 está acreditado como enviado especial y que en ese viaje en el que fue detenido cumplía una misión de trabajo, por lo que alegan que su detención ha sido un secuestro.

Delcy se niega a aceptar la dolarización

La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, presentó a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, el presupuesto nacional para 2022 por un monto de 62 millardos 379 millones 454 mil 806 bolívares, del cual destacó, 77 % estará destinado al gasto social. Según la dirigente chavista, Venezuela no se ha dolarizado. «Fue una medida audaz de nuestro presidente permitir la circulación de divisas en el mercado, pero 80% de los pagos se hacen en bolívar, por banca electrónica, el bolívar sigue siendo un bastión de la economía. Han pretendido que Venezuela se dolarice, sería un error, 2022 sera el año de recuperación del bolivar como moneda nacional».

Arranca la era Scholz en Alemania

El socialdemócrata Olaf Scholz es, desde este miércoles, el nuevo canciller alemán. A los 63 años, el exministro de Finanzas de la gran coalición de Angela Merkel toma el relevo de la mujer que ha liderado la primera economía europea durante 16 años. Acaba la era Merkel y empieza una aventura política que camina sobre terreno desconocido. Scholz liderará un gobierno de coalición con socialdemócratas, ecologistas y liberales.

Alemania, en otro nivel. Así se despide Merkel de Scholz tras transferirle el poder.

México, a punto de reactivarse según Blyde

La mesa de negociación en México entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Nicolás Maduro puede estar cerca de reactivarse. Al menos, eso asegura el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, en entrevista concedida al Circuito Éxitos. «Esa negociación ahorita está suspendida, pero va a volver y cuando vuelva es una negociación que está sustentada hasta ahora en apoyos importantes de ese gran medio del sector venezolano que no es solo opositor, es neutro y muchos del chavismo dicen que hay que negociar».

Blyde aprovechó para rechazar la exigencia de Jorge Rodríguez sobre que se incluyan a otros factores opositores en la mesa de negociación. “El jefe de la delegación de Maduro no decide quiénes serán parte de negociación de la oposición, sino los miembros de la Plataforma Unitaria. Le recuerdo a Jorge que no tiene derecho a modificar la delegación de Plataforma Unitaria, nosotros no hemos modificado delegación oficialista”, sostuvo.

EEUU galopa la inflación

La inflación en EEUU se disparó un 6,8% interanual en noviembre, alcanzando la tasa más alta desde 1982, informó el viernes el Departamento de Trabajo. La cifra fue ligeramente superior a la estimación del 6,7%. Son las consecuencias de la estrategia del gasto deficitario anunciada desde antes de las elecciones que ganó Joe Biden, escogida por Estados Unidos para impedir que el covid-19 provocara una depresión económica.

Garzón, de cama: CPI no investigará a Piñera y Assange a punto de extradición

El jueves fue rechazada por la Corte Penal Internacional la solicitud de investigar al presidente Sebastián Piñera. El viernes, un tribunal británico dictaminó que Julian Assange, el activista solicitado por Washington por filtrar secretos de Estado, puede ser extraditado a EEUU. Ambos casos son derrotas profesionales del famoso ex juez español Baltazar Garzón, también defensor de Alex Saab, ya extraditado en tierras americanas, en donde parece que pronto se le unirá Assange.

¿Sorpresa para Borges? Calderón Berti respalda a Guaidó

Humberto Calderón Berti, el ex embajador de Guaidío en Colombia, dijo en entrevista con @espolitiks que «el presidente Guaidó debe continuar al frente del gobierno interino». Estas declaraciones del empresario petrolero chocan con la posición de Julio Borges, el saliente canciller del interinato y coordinador de Primero Justicia que pide el cese del gobierno interino, en la misma línea que Henrique Capriles. Borges y Calderón Berti, hasta ahora, se habían mantenido muy cercanos.

Ayuso, el azote comunista

“Pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de internet”, soltó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves, en un nuevo momento de la dirigente que se ha hecho viral inmediatamente. La madrileña se ha vuelto la estrella de la derecha española, lo cual le ha llevado incluso a públicos enfrentamientos con la dirección de su organización política, el Partido Popular.

"Pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de internet". Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves.

Instagram factura más cuando no te separas de la pantalla

“En promedio, ganamos más dinero cuando la gente pasa más tiempo en nuestra plataforma porque somos un negocio de publicidad”, aceptó Adam Mosseri, director general de Instagram, este miércoles al ser interpelado en el Senado de Estados Unidos.

"En promedio, ganamos más dinero cuando la gente pasa más tiempo en nuestra plataforma porque somos un negocio de publicidad". Adam Mosseri, director general de Instagram, este miércoles al ser interpelado en el Congreso de Estados Unidos.

La buena noticia:

