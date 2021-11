Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Cinco Minutos con Francisco Poleo

Buenas tardes, estimados lectores. Salvo eventualidad extraordinaria, las elecciones regionales del domingo no cambiarán radicalmente el curso de los acontecimientos en Venezuela.

El madurismo tiene un plan en marcha, el del lavado de cara. Para ello, los Maduro-Flores y los hermanos Rodríguez han decidido aburguesarse, que al fin y al cabo es la mejor manera de vivir tranquilos. Las luchas revolucionarias quedaron en el pasado, y con ellas el propio Chávez, cuyos ojos desaparecieron de la propaganda oficialista. De hecho, de todos lados. Ya el uniforme no es una batola roja sino un look clase media chic, preferiblemente con el amable color azul. Mientras tanto, se liberaliza la economía y se le hacen ojitos, aunque no los de Hugo, a la Corte Penal Internacional con algunas reformillas al sistema judicial.

No se puede negar que la estrategia de aburguesamiento fortalece al PSUV. Si se mantiene en el poder, capta a parte de un sector que no va pendiente de libertades más allá de la económica, así no sea total. Si no se mantiene en el poder, sobrevive à la peronismo. Y mira, quien quita si, luego de establecida la paz, hasta les conviene soltar el poder central un rato para culminar la limpieza de cara. Total, la incapacidad de la oposición para unirse y gobernar seriamente es tal que el chavismo puede regresar al poder tranquilamente, como ocurre cada tanto con esa tara argentina llamada peronismo.

En cuanto a la oposición, necesariamente deberá reorganizarse después de las elecciones. El espectáculo durante la campaña ha sido absolutamente grotesco. Esa debe ser su principal tarea. Es urgente eso para tener una estrategia coherente de aquí al 2024, fecha de las elecciones presidenciales. Luego, la protección de los activos venezolanos en el extranjero, que no lograrán sin la mencionada unidad y sin el gobierno interino, otro asunto en el tintero.

Lo cierto es que tanto al chavo-madurismo como a la oposición les interesa una regularización de la vida en el país. El cerco internacional, en ese sentido, ha funcionado: Maduro sabe que tiene que cambiar. Los demócratas, por otra parte, han agotado la vía de la confrontación total sin que se haya logrado el objetivo primordial de asumir el poder dentro del territorio. Muy lejos de ser una solución perfecta, pero es lo que hay.

EEUU mantiene apoyo a Guaidó

El gobierno de Joe Biden dejó bien en claro que seguirá apoyando al opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, quien también es reconocido por más de 60 países. En una comparecencia ante el Subcomité de Exteriores de la Cámara de Representantes, la parlamentaria María Elvira Salazar le preguntó insistentemente este martes al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, si el gobierno estadounidense “planea reconocer al régimen de Nicolás Maduro”. Ante el requerimiento, Nichols dijo “Nosotros reconocemos al presidente interino Juan Guaidó y su gobierno. Continuamos trabajando con ellos muy de cerca. No espero ningún cambio en este sentido”.

Acusan a Monedero de recibir dinero del gobierno venezolano

Dos testigos protegidos señalaron en la Audiencia Nacional a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos, como presunto receptor de fondos en metálico por parte del Gobierno de Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro. La entrega se habría producido en el hotel Meliá Caracas de Venezuela. Uno de los testigos protegidos dijo haber estado presente cuando una persona entregó una maleta que contenía dinero en efectivo al politólogo.

Se supo que el citado testigo, por su cargo, recibía órdenes del Gobierno de Nicolás Maduro para distribuir los fondos que procedían de la petrolera estatal PDVSA y que los entregaba a quien el presidente le encargase, en este caso, a Juan Carlos Monedero.

Kamala Harris, histórica

Kamala Harris se convirtió la primera mujer en tener poderes presidenciales en Estados Unidos. Este viernes, cuando el presidente Joe Biden estuvo bajo anestesia por una colonoscopia rutinaria, Harris estuvo a cargo del país por 85 minutos.

En la tarde, Biden estuvo en la tradicional ceremonia del perdón del pavo de Acción de Gracias, en los jardines de la Casa Blanca. Los músicos que estaban tocando durante el indulto del pavo sorprendieron al tocar “Proud to Be an American”, la canción que Donald Trump usaba en todos sus mítines.

Cuba utilizó sus fuerzas represivas para evitar marcha

Un gran número de agentes de seguridad del Estado cubano se desplegó por todo el país el pasado lunes con el fin de evitar que los disidentes salieran de sus casas a protestar. Tal operación estuvo conformada por funcionarios vestidos de civil y simpatizantes del gobierno con carteles de piquete que rodearon las casas de los disidentes, dijeron activistas de derechos humanos.

El despliegue demostró el gran aparato de seguridad a disposición del gobierno para sofocar la disidencia y evidenció además los desafíos que enfrenta la oposición en Cuba, donde a menudo el miedo a la represión desactiva al activismo. De forma muy inusual, los activistas cubanos habían anunciado sus planes para la “Marcha Cívica por el Cambio”, una manifestación en todo el país el lunes por la tarde para protestar por la falta de libertad en el régimen de un Partido Comunista que ha gobernado la isla durante más de seis décadas.

Rector del CNE y Blyde enfrentados por renuncia de Ocariz

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, dijo el martes 16 de noviembre que las reglas “estaban claras” para los candidatos desde mayo, momento en el que se publicó el cronograma electoral de cara a los comicios regionales y municipales a realizarse el domingo 21 de noviembre.

Añadió que a pesar que el candidato por la Mesa de la Unidad a la gobernación del estado Miranda Carlos Ocariz declinó su candidatura el día 11, fecha límite establecida por la programación, no fue sino hasta el día 12 de noviembre que los partidos políticos hicieron los trámites necesarios para hacer las modificaciones pertinentes en pro del respaldo a David Uzcátegui.

Por su parte Gerardo Blyde, respondió a Márquez diciendo que un cronograma “no es ley” para impedir la sustitución de candidaturas y afirmó que el CNE debe ceñirse a las leyes establecidas.

Reiteró que la sustitución de candidatos está establecida en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y que por tal motivo no existe un lapso para llevar a cabo el proceso. A su juicio, el CNE aplicó de forma “ilegal e inconstiucional” el artículo 63, que regula la modificación de una candidatura por voluntad de la organización postulante, que tiene hasta 10 días antes de la elección para hacerlo.

Alemania aprieta las tuercas a los no vacunados

Alemania anunció que aplicará restricciones específicas a las personas no vacunadas, como su exclusión de determinados lugares públicos. Así lo anunció la canciller saliente, Angela Merkel, tras una reunión de emergencia para analizar la crisis.

“Tenemos que frenar rápidamente el aumento exponencial” de los nuevos contagios y de la ocupación de camas de cuidados intensivos, dijo Merkel, al término de la reunión con los jefes de gobiernos regionales, responsables de los asuntos sanitarios. Dicho encuentro se produjo después de que el número de nuevos contagios alcanzó los 65.371 en 24 horas, el más alto desde el inicio de la pandemia.

La cuarta oleada de la pandemia, descrita como “muy dramática” por la líder alemana, golpeó a la mayor economía de Europa por lo que los líderes pidieron que se limite drásticamente la vida social de los no vacunados impidiéndoles su entrada a parques, restaurantes y estadios.

UE extiende hasta 2022 sanciones a funcionarios venezolanos

El Consejo de la Unión Europea (UE) extenderá sanciones individuales a 55 funcionarios activos o relacionados con la administración de Nicolás Maduro. La medida se prorroga hasta noviembre de 2022 y, según el consejo, se debe a su contribución “para socavar la democracia venezolana o lesionar los derechos humanos de la población”. Entre los sancionados siguen figurando Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, los exdiputados Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega; el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, siete magistrados del TSJ, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, entre otros.

Suiza sanciona a dos bancos por presunto lavado de dinero de PDVSA

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, anunció este jueves 18 de noviembre que sancionará a dos bancos de ese país, la Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por su presunta participación en prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A través de un comunicado, el organismo suizo dijo que ambas entidades bancarias incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión. De acuerdo a Finma estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020

Entre los funcionarios nombrados figura Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez y quien recientemente fue extraditada a los Estados Unidos.

Biden firma proyecto de ley que aportará US$550.000 millones en infraestructura

El presidente de EE.UU. Joe Biden firmó este lunes el paquete bipartidista de infraestructura por US$ 1,2 billones con el cual busca un impulso para su presidencia mientras conmemora una victoria legislativa importante con toda la pompa en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Biden celebró el enorme proyecto de ley diciendo que “es una prueba” de que ambas partes “pueden ofrecer resultados reales para personas reales”.

La ley aportará US$ 550.000 millones para nuevas inversiones federales en infraestructura a lo largo de cinco años. Esto incluye dinero para carreteras, puentes, transporte público, el ferrocarril, aeropuertos, puertos y vías navegables.

El paquete incluye una inversión de US$ 65.000 millones para mejorar la infraestructura de banda ancha del país e invierte decenas de miles de millones de dólares en la mejora de la red eléctrica y los sistemas de agua.

Otros US$ 7.500 millones se destinarían a la construcción de una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos, según el texto del proyecto de ley.

Biden y López Obrador se reunieron en ambiente de respeto e igualdad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS), que ambas naciones son pares y que se encuentran “en pie de igualdad”. En el primer encuentro entre ambos mandatarios realizado en la oficina oval de la Casa Blanca, Biden afirmó que esta es una nueva relación entre México y Estados Unidos que se basa en el respeto mutuo y con objetivos claros como relanzar las relaciones económicas y de seguridad. El estadounidense remarcó la extensa relación entre los dos países, la cual data de 200 años. Además hicieron mención a un cuadro del presidente Theodore Roosevelt, quien estableció la política “del buen vecino”.

Por su parte, López Obrador agradeció la recepción en Washington D.C., remarcando la importancia de la relación histórica entre los países. “Antes de que ustedes se hicieran presentes conversábamos acerca de la importante relación histórica que tuvieron el presidente Juarez y Lincoln. Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano que fue impuesto mediante una invasión al territorio”, dijo. El mandatario mexicano agradeció que Estado Unidos no verá más a México como su ‘patio trasero’ y habló de su compromiso por fortalecer la relación con respeto a la soberanía.

“El Pollo” Carvajal pide ahora asilo a Italia

El ex jefe de los servicios de Inteligencia de Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, pidió a los fiscales italianos Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda en la Audiencia Nacional en Madrid asilo político además de protección antes de prestarse a nuevas declaraciones a cambio de información sobre la existencia de una presunta financiación desde Venezuela dirigida al Movimiento 5 Estrellas de Italia.

La investigación italiana se abrió a raíz de las informaciones publicadas sobre la existencia de entregas de dinero en efectivo desde el consulado venezolano en Milán y se centran en una orden dada por Nicolás Maduro en 2010, cuando era Canciller, para que se entregara una maleta con esa cantidad a uno de los fundadores del movimiento, Gianroberto Casaleggio, a través del cónsul venezolano en Milán, Gian Carlo di Martino.

El Papa pidió mayor protección a los jóvenes de los abusos

El Papa Francisco dijo que aquellos que tienen responsabilidades educativas en las familias, parroquias y lugares recreativos y deportivos tienen el deber imprescindible de proteger a los jóvenes de los abusos, porque en estos lugares es donde suceden la mayoría de los abusos.

Francisco hizo este llamamiento al final de la audiencia general de este miércoles al recordar que la Iglesia católica italiana celebra la primera jornada de oración por las víctimas y supervivientes de los abusos.

Ramos Allup pide votar por tarjeta de la Unidad

Henry Ramos Allup, secretario general nacional de Acción Democrática invitó el martes a votar por la tarjeta de la Unidad en las próximas elecciones regionales.

En mensaje difundido en Twitter, Ramos Allup argumentó que “Por decisión judicial de los tribunales del régimen fueron secuestradas las tarjetas de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular y de Copei, para ponerlas al servicio de ex militantes de esas organizaciones políticas que estuviesen dispuestos a seguir los dictados del gobierno, y para que estas tarjetas secuestradas propusieran candidatos para el 21 de noviembre que fueran simples trompos servidores del régimen”.

Henrique Capriles, por su parte, aseguró que estuvo “en 16 estados, el domingo millones de venezolanos vamos a votar. No estamos legitimando a Maduro, el voto es una forma de rechazar el desastre en que ha sumido este régimen a todo el país. En estados con alcaldes y gobernadores del PSV, el rechazo es absoluto”. El ex candidato presidencial también dijo que hay que reorganizar a la coalición opositora después de las elecciones. Guaidó, por su parte, alertó que “hay una certeza después del 21N: Maduro seguirá siendo ilegítimo, desconocido y además investigado por la CPI. Ya él y su régimen saben las consecuencias de burlar las reglas democráticas”.

Falleció el historiador Guillermo Morón

Falleció en Caracas el insigne historiador Guillermo Morón Montero (95). Morón presidió la Academia de la Historia de Venezuela, fue miembro de la Academia Norteamericana de Literatura, y Premio Nacional de Literatura. Morón también fue colaborador semanal de Zeta.

Himno cubano de las protestas ganó Grammy como Canción del Año

El hit cubano “Patria y Vida”, los brasileños Caetano Veloso y Tom Veloso y el panameño Rubén Blades se llevaron los principales galardones de la 22a edición de los Grammy Latino celebrados nuevamente con público en Las Vegas.

“Patria y Vida”, himno de las protestas que sacudieron a Cuba en julio, se alzó con el galardón a la Canción del Año. “Este es el primer Grammy que gana el pueblo de Cuba”, dijo a los medios de comunicación Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona.

Sus intérpretes, Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona y El Funky dedicaron el premio a “Cuba Libre” y a Maykel Osorbo, otro de los cantores del hit y quien se encuentra preso en Cuba.

Descemer Bueno subrayó que Osorbo “es el primer preso político en ganar un Grammy”. La canción conquistó también la categoría Mejor Canción Urbana.

Trece países con boleto en mano para Catar 2022

Un total de 13 países ya tienen su boleto asegurado para el Mundial de Catar 2022, quedando por lo tanto 19 cupos en juego.

Las selecciones con su pasaje en mano son Qatar, anfitrión del magno evento, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina.