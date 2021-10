Mercurio retrógrado fue horrible para el madurismo

Por J. GERSON REVANALES

Mercurio retrógrado finalizó este 18 de octubre, coincidencialmente con la Revolución del 45 hace 76 años. Lo particular de este movimiento planetario es que se da como una nube negra sobre la imagen del régimen.

Sus efectos negativos se dan coincidencialmente con la dudosa y sospechosa muerte del General en Jefe Raúl Isaías Baduel, uno de los oficiales de mayor prestigio y liderazgo dentro de las FF.AA. Se convirtió en el décimo fallecido bajo custodia y responsabilidad del gobierno.

Pareciera que ni la fuerza del santón Sai Baba, de los brujos de Sorte y la Mariposa; de los santeros mayameros y paleros cubanos han podido contener la llegada de la diosa Temis, la Dama Ciega de la justicia, para llevar a la cárcel a cuanto bicho con uñas robó el futuro de los venezolanos.

El infortunio de Mercurio retrógrado en estos últimos tiempos ha recaído sobre una larga lista más que rateros, de delincuentes comunes, quienes sin lugar a dudas han comenzado a pagar por su fechoría, comenzando por el tristemente célebre “tuerto Andrade”, malogrado por su jefe Hugo Chávez en una caimanera de béisbol al estamparle éste un batazo en un ojo. La recompensa fue designarlo Tesorero de la República. Ahí, a confesión de parte, reconoció que robó mil 200 millones de dólares a PDVSA. En esta línea de recompensas y delitos, se encuentra la Sargento Técnico Claudia Díaz quien, con su cara monjil, pasó de enfermera de Chávez a Tesorera de la República”. Junto a ella, el maléfico Mercurio Retrógrado se llevó al “esposo con suerte” de la sargento-enfermera tesorera Adrián Velásquez; otro militar inescrupuloso, quien, como Jefe de Seguridad de Chávez, se dedicó a lavar dinero e instrumentos monetarios, que en España equivale a un delito de blanqueo de capitales, según señala la Fiscalía de ese país.

Pero la lista no termina con estos, quienes son más que “roba gallinas”, como habría dicho Lusinchi. Hay otros peces gordos, miembros del generalato chavista. Esta semana el gobierno de Brasil ordenó la búsqueda y captura del general Manuel Barroso, ex presidente de CADIVI y Encargado de Negocios en Brasilia; pero la guinda de este collar de indiciados es otro general chavista, conocido por sus amigos y no amigos, en lo altos y bajos fondos de los gallineros, como “El Pollo” Carvajal, a quien lo reclaman además del gobierno de los EE.UU, el coronel Sanders de Kentucky Chicken y hasta en Pollo Arturo’s. Carvajal, posiblemente, como oficial de inteligencia, tenga más cerebro que el colombiano Saab, pero no le quita que al final sea extraditado a los EE.UU, por una razón técnica y jurídica: según lo previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los EE.UU del 25 de junio del 2003, los gobiernos de España y de los EE.UU reconocen que el Acuerdo de Extradición UE-EE.UU se aplicará en relación con el Tratado bilateral de Extradición entre España y los EE.UU del 29 de mayo de 1970; del Tratado Suplementario de Extradición del 25 de enero de 1975, del Segundo Tratado Suplementario de Extradición de 09 de febrero de 1988 y del Tercer Tratado Suplementario de Extradición de 12 de marzo de 1996, respectivamente; por lo cual ninguna razón de Estado o intereses particulares de gobierno, impedirán que Carvajal vuele como Saab en jet a Miami. Además, en caso de que haya un cambio de gobierno en Moncloa, “El Pollo” tendrá ticket seguro “one way” a los tribunales americanos.

Pero si de crimen organizado, delitos de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes se trata, hay otra lista VIP ante la Corte Penal Internacional por violaciones al Estatuto de Roma por crímenes de Lesa Humanidad y agresión, entendido esto como cuando “una persona estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las NN.UU”. Sobre esos crímenes no se podrán alegar “obediencia debida”, además de que son imprescriptibles. Es decir, a todos los culpables los veremos no precisamente en el caminito de Guarenas, sino de Yare.

Mercurio retrógrado nos deja dos reflexiones. Estando ya Saab bajo custodia americana, visto la forma de su detención, escándalo y grotesco ultimátum del ex canciller Arreaza, existen las dudas razonables para pensar que su detención fue planificada para ser utilizada como bandera política del proceso para acusar al imperio de violador del Derecho Internacional Penal y de los DD.HH. La otra reflexión es para el general Carvajal, para que se vea en los zapatos de Saab y los otros generales.

Para cerrar el círculo de Mercurio Retrógrado, faltando pocas semanas para la comedia electoral del 21 de noviembre, tenemos la nueva malcriadez del Jefe de la Delegación oficialista de no ir a Ciudad de México. Esto forma parte de la estrategia de no llegar a ningún acuerdo, para lo cual ya tiene preparada la excusa de señalar a la oposición de responsables de no haber llegado a algún acuerdo a pesar de su “buena voluntad”.

La cuestión está en que, en este juego Suma Cero planteado por los noruegos, no hay una solución viable. Lo que gana uno lo pierde el otro y viceversa. Toda garantía de transparencia que dé el régimen, va en contra de su permanencia en Miraflores, por lo que no es negocio para Maduro y compañía. Cuando de este lado nos demos cuenta de que nuestros principios de transparencia y legitimidad no son los mismos que los del régimen, entonces empezaremos a adoptar posiciones más duras y menos complacientes con el régimen.

