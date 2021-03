Tradiciones de Semana Santa en Venezuela

Por CARLOS OJEDA

Turen, Portuguesa, Venezuela es la región donde se ha desarrollado la mayor área de cultivo desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. También fue la geografía de Venezuela, donde se asentaron la mayor cantidad de extranjeros provenientes de la Segunda Guerra Mundial, los cuales (integrados a las familias locales) han dado como fruto una mezcla de sangre como jamás ha visto nuestro territorio nacional. Ese pequeño pueblo fue designado como el “Granero de Venezuela” en un momento histórico, en el cual se construyó la mayor cantidad de Silos para el almacenamiento de la producción agrícola.

También es particularmente recordado por tener “negritos” con apellido Blechinger. Catires de ojos azules con apellido Pérez o Rodríguez que recordamos por comer “chimo” y ser tan buenos vegueros como los primeros llaneros de Portuguesa. De esa tierra nacieron al menos tres personajes que recuerdo siempre. El poeta Carlos Gauna – desgraciadamente muerto en Caracas. Manuel Graterol Santander “Graterolacho” y eterno corresponsal de El Nacional en Portuguesa, Carlos José Ojeda. Durante muchísimos años, en Turen se acostumbró en el último domingo de Semana Santa construir un “monigote” con alegoría a Judas -y antes de quemarlo en la plaza-, leer un testamento previamente escrito y difundido en el cual Judas dejaba una parte de su herencia a innumerables personajes reconocidos de esa comunidad. Las familias inundaban ese evento, a fin de escuchar los versos de los poetas que sin ningún rubor se burlaban de sus amigos, vecinos, familia y otras personalidades. Muchos acudían por solo escucharse ser los mencionados entre los versos de los poetas.

Es mi intención rescatar la esencia de esos valores y esas costumbres. No pretendo ofender a ninguno de los nombrados. Quiero que entiendan que si me burlo o le hago un pequeño poema a mi vecino desconocido no tendría trascendencia. Por eso lo extrapolo a personajes del ámbito político nacional, para que tenga el efecto de rescatar los valores folklóricos que nunca hemos debido abandonar.

TESTAMENTO DE JUDAS

Han pasado muchas lunas

desde que Chávez ganó

aun fallando en la intentona

con el coroto se alzó.

Hoy vivimos un infierno

como aquel que viví yo

por recibir las monedas

que a Jesús crucificó.

Por eso pido silencio.

Pongan toda su atención.

Con mucho arrepentimiento

les digo de corazón

que antes de quemarme vivo,

como mi gran redención

el legar algunos bienes

pongo como condición.

Como hay tantos delatores

que se han olvidado de mí,

no se acuerdan que al mesías

por dinero yo vendí.

Con el hombre nuevo creado

hay más robo… más traición,

tal vez el mayor legado

de nuestra revolución.

Como mi muerte ya viene

quiero hacer mi testamento,

aunque llueva y aunque truene

lo haré con gran fundamento.

Quiero dejarle a Maduro

lámpara con fósforo y vela

por si se queda en lo oscuro

¡Como toda Venezuela¡

No se extrañe si le dejo

un equipo de sonido

para que bailando Salsa

tenga más ritmo y sentido.

Con los viejos y con los niños,

con ese pueblo sufrido,

que en los cerros y en los barrios

ven su futuro perdido.

Como soy muy bonachón

quiero dejar a Diosdado

un buen piloto de avión

para que cargue a su lado.

Tantos que están conspirando

para poderlo joder

es mejor avión en mano

que en bicicleta correr.

Le dejo al de PDVSA

aquel del rojo, rojito

una caja de cerveza

ginebra, whisky y mojito.

Quiero verlo bien borracho

a ver si mete la pata

y que no se haga el pendejo

¡Que nos devuelva la plata!

A la reina Fosforito

yo le quisiera legar

un peine y un saca piojos

¡que ojalá se atreva a usar!

Envuelto en una cajita

también le quiero dejar

una celda en un cuartico

por si quiere practicar.

A mi general Padrino,

con fama de buena copa,

le dejo como regalo:

una botella grandota,

un escudo, una bandera,

y su juramento en la escuela

para que recuerde siempre

que la patria es Venezuela.

Con los hermanos Rodríguez

quiero hacer la diferencia.

Siempre respeto a las damas

es mi formación y herencia.

A Delcy dejo la clave,

un mapa e indicaciones

para que le diga a Jorge

dónde están 20 millones.

Al viejo José Vicente

no le voy a dejar nada.

Está conmigo presente

en este mundo de llamas.

Un mensaje a la viuda

le manda a decir Rangel

que ser rico es muy malo

porque el infierno es muy cruel.

Ya lo dije anteriormente

¡A toda dama respeto!

Quiero dejarle a “Cilita”

unos túneles secretos,

un par de abogados buenos

con amigos “Babalaos”

para que tenga muy pronto

sus sobrinos a su “lao”.

Como me meten candela

seguro no matriculo.

Como los tantos maestros

que tortura “Aristubúlo”.

Con esos sueldos que tienen

puedo cambiar el acento.

Puedo hasta decirle negro

¡Y los docentes contentos!

Alguna vez en Barinas

A Arreaza yo conocí

coincidiendo en un almuerzo

con gente que era de aquí.

Me enteré de que una damita

hija del difunto aquel

con otro galán de otoño

con la plata se le fue.

Cuando era comandante

un Mirage él pilotaba.

Era un militar sencillito

la “bomba” actual no se daba.

Wilmar Alfredo cambió.

Con gobierno y con poder

le dejó viejos amigos

por si quisiera volver.

Al general Reverol,

maracucho perseguido,

le dejo cien pasaportes

con distintos apellidos.

También le dejó un recado

para que lleve a Carneiro

Si Madurito se empeña

¡No se le meta en el medio!

Como soy muy religioso

fuimos doce (12) en esa cena

Le dejo a Javier Bertucci

una maleta bien llena

con los salmos y oraciones

para que implore por siempre

de este infierno no se salva

¡y el calor es inclemente!

Al gobernador Lacava

qué más les puedo decir.

La brisa levanta un polvo

que le entra por la nariz.

Le dejo para que entregue

el puerto y gobernación

Quizás Jesús lo perdone

y le dé su bendición.

Quizás creen que se me olvidan

Pedro Carreño ó Gorrin

Maikel o el Alfredo Ruiz

O Elvis, que es Contralor.

Ni en esta vida, ni en otra

Dios les dará bendición

Por tanto que se cogieron

Por comprar GloboVisión..

Pienso dejar de este lado

dónde está la oposición

A esos Judas disfrazados

con la piel de camaleón

que juegan gato encerrado

para ganar comisión.

Un rechazo bien ganado

¡Cuando vayan a elección!

A esos bellacos, vendidos

que negociando en secreto

abultaron sus bolsillos

con dólares y en discreto.

Vivieron de sus partidos

hasta verle el esqueleto.

Sin importarle un carajo

Juan Bimba y su sufrimiento.

Yo les quiero regalar

¡como toda Venezuela!

Una patada bien grande

con la punta de la suela

Que vivan a todo dar…

lo digo sin disimulo

Y que negro del Washap

les reviente bien el culo.