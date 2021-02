La crónica menor – Cardenal Baltazar Porras Cardozo

La Iglesia venezolana desde hace 41 años realiza en el tiempo de Cuaresma la Campaña Compartir, ocasión privilegiada para testimoniar su amor preferencial por los empobrecidos y excluidos. Durante más de cuatro décadas, por medio de la Campaña Compartir, los bautizados nos unimos para descubrir el rostro de Cristo en los que sufren y animar el compromiso con la dimensión social de la evangelización.

En todo el territorio nacional las parroquias, movimientos de apostolado, catequistas, misioneros, comunidades eclesiales de base, las Cáritas, escuelas, universidades, centros de salud y otras organizaciones de la sociedad civil, aprovechan la Cuaresma para socorrer como buenos samaritanos a los heridos por la injusticia y la violencia en Venezuela.

Cáritas Venezuela tiene la responsabilidad de animar en Venezuela dicha campaña cuaresmal, produciendo materiales de estudio y herramientas prácticas que ayuden a vivir con celo apostólico este tiempo de gracia. Sin duda alguna, la Campaña Compartir se ha consolidado en Venezuela como expresión de una Iglesia pobre para los pobres que en salida misionera, muestra el rostro misericordioso del Padre a todos sus hijos e hijas, en especial a los más necesitados.

Cada año la Campaña Compartir nos invita a reflexionar sobre un tema relacionado con la realidad social del país y promueve un gesto concreto de solidaridad y fraternidad. El lema de este año “medicinas para salvar vidas”, es un llamado para reflexionar sobre la importancia del acceso universal a los medicamentos, para garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos y las venezolanas. El gesto concreto será fortalecer los diversos programas que tiene la Iglesia para ayudar a los más pobres a obtener los medicamentos que necesitan para recuperar la salud e incluso salvar sus vidas

La Campaña Compartir nos ayuda a colocar a los pobres en el centro de nuestras opciones pastorales, pero también a hacer incidencia política para lograr los cambios estructurales que urgen en Venezuela para superar el empobrecimiento, la violencia, la exclusión y la enfermedad. Vale la pena destacar que esta Campaña Compartir 2021 la vivimos en el contexto de la pandemia mundial por la COVID-19 que tanto sufrimiento y muerte ha dejado en nuestro país; pero también estamos ya muy próximos a celebrar con júbilo la beatificación del Médico de los Pobres, el Dr. José Gregorio Hernández: modelo de santidad para todo el pueblo venezolano ¡Preparémonos!

Es muy conveniente asesorarse primero, para no automedicarse. Caritas en todo el país tiene sencillos subsidios que ayudan a salvar vidas. Segundo, en varias diócesis hay servicios médicos a precios solidarios para hacerse algunos exámenes. Tercero, el tema de las vacunas anticovid está generando mucho ruido. Por las redes hay mensajes para todos los gustos. Los invito a seguir el ejemplo del Papa Francisco. Hay que vacunarse porque es la manera de prevenir el avance del virus. No se trata de algo milagroso, pero así como recibimos de niño la triple y las vacunas que nos han librado de enfermedades peligrosas, ahora hay que ser conscientes de la necesidad de tener calidad de vida. No puede ser selectiva para unos pocos. Los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños no pueden ser marginados. Hay que in-formarse bien para no caer en simplismos. Que la Campaña Compartir sea una ocasión para crecer en el espíritu samaritano y fraterno.