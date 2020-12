Pynchas Brener, el rabino que durante varias décadas actuó como dirigente de la comunidad judía en Venezuela y ahora es embajador de ese país ante el Estado de Israel, ha circulado una carta que envió al Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la cual se le ha atribuido gran importancia en los círculos relacionados con el Caso Venezuela. Esta es la carta del embajador Brener al presidente Guaidó:

Diciembre 14, 2020

Diputado Juan Guaidó

Presidente de Venezuela

Apreciado Presidente,

1. Le agradezco nuevamente la gentileza de haberme nombrado Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Israel.

2. Le reitero mi admiración por su valentía ejemplar durante todo el período de su presidencia y anterior, como líder de su partido y diputado en la Asamblea Nacional. Gracias a sus cualidades intelectuales y talento, perseverancia y coraje se ha convertido en líder querido, auténtico y respetado del sufrido pueblo venezolano. Sin excepción alguna.

3. Lamento que algún dirigente a quien se le debe atribuir una contribución importante en el pasado por mantener en alto la democracia, haya escogido en estos momentos opinar que su liderazgo, señor Presidente, ha concluido. Lo lamento, porque esta persona también tiene haberes que pone ahora en juego debido a sus inoportunas y dañinas declaraciones. Seguramente, se trata de una opinión individual, y si tiene seguidores, son pocos quienes así piensan. La inmensa mayoría de venezolanos estamos con usted, señor presidente Guaidó.

4. Si hubo desaciertos en su gobierno ellos son parte indispensable del aprendizaje natural del ejercicio del poder. No existe empresa comercial o movimiento político que no cometa algún error. Para los exitosos y victoriosos, son eventos que sirven de trampolín para aciertos futuros. Así reza Proverbios 24:16 “Porque el justo cae siete veces y se levanta de nuevo, pero el inicuo tambalea ante la adversidad”.

5. No se debe perder de vista la desigualdad existente en este enfrentamiento entre un régimen apoyado por mafias y guerrilleros, con una fuerza armada equipada para sofocar y castigar cualquier demanda legítima de la población, con un poder judicial a su total disposición para legalizar cualquier ilegitimidad, frente a una población desarmada, con hambre, con las faltas de gasolina imposibles de explicar en el país con las mayores reservas de energía: petróleo y gas.

6. Frente al poder real y armado que está en manos del régimen, la oposición reacciona y responde de manera pacífica frente a los atropellos diarios que se cometen contra la seguridad, la dignidad y la vida de los venezolanos.

7. Estamos ante una situación crucial:

a) Dentro de días se instalará un nuevo gobierno en USA, nuestro aliado principal.

b) Los principales países democráticos del mundo lo siguen reconociendo a usted como presidente legítimo de Venezuela.

c) La OEA y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos han emitido informes que describen con detalle algunos de los crímenes que se comenten en Venezuela, el irrespeto a la inmunidad de los diputados, los arrestos y secuestros de los mismos, los arrestos y torturas de oficiales de las Fuerzas Armadas. la muerte diaria de ciudadanos por falta de nutrición y atención médica.

d) Acabo de leer que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció este lunes que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno (del país caribeño) han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.

e) El régimen realizó una supuesta elección considerada nacional e internacionalmente como fraudulenta la cual no pudo animar a muchos de sus seguidores para ir a votar. No estoy seguro del número que participó, pero entiendo que un 80% no lo hizo.

f) Al mismo tiempo, acaba de terminar una jornada exitosa, la CONSULTA POPULAR, que no obstante el miedo legítimo en participar de muchos ciudadanos, las intimidaciones de parte de voceros del régimen, y las limitaciones de la oposición para hacer efectiva esa encuesta, arrojó un resultado que más que duplicó lo obtenido por el régimen.

8. Considerando lo expuesto, considero oportuno y urgente dejar de reaccionar frente a atropellos y vejaciones para ACCIONAR con firmeza y claridad.

9. Me permito sugerir se dirija por escrito a la OEA y a la ONU con copia a todos los Jefes de Estado de los países que integran estos organismos para que tomen en cuenta lo que tan contundentemente fue ordenado en el punto 3 por la CONSULTA POPULAR:

(3- ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?)

10. Urgir la organización de una elección simultánea para la presidencia y la Asamblea Nacional para el mes de junio de 2021.

11. Dichas elecciones deben ser organizadas y supervisadas por la OEA y la ONU quienes deben utilizar todos los recursos necesarios para ingresar físicamente a Venezuela y hacer efectivas estas elecciones.

12. Esta petición tiene carácter de urgencia, para los próximos días, de tal manera que en enero de 2021 los diferentes partidos políticos puedan empezar a reorganizarse, seleccionar sus candidatos y comenzar a buscar adeptos en la población para sus ideas y candidatos.

13. Estas consideraciones no son originales, las he sentido y escuchado de alguna manera en las reuniones virtuales que los embajadores sostenemos todos los lunes y también de boca de muchos venezolanos con quienes tengo comunicación constante.

14. No le escribo en mi calidad de Embajador a quien se exige cumplir las instrucciones de la Cancillería que reflejan las decisiones del Ejecutivo del país; sino como ciudadano venezolano que ejerció por más de cuatro décadas un liderazgo espiritual en la comunidad judía y se enamoró de Venezuela.

15. No puedo permanecer en silencio frente a la destrucción de la sociedad que quiero y admiro.

16. Estoy cercano a mi nonagésimo onomástico y no quiero abandonar esta tierra sin antes ver nuevamente a Venezuela libre y democrática.

17. Le reitero mi admiración y oro por el éxito de su gestión que será para beneficio de TODOS los venezolanos.

18. Le aseguro que su nombre y persona ya están inscritos en los anales de la Historia de Venezuela.

Fraternalmente,

Pynchas Brener.